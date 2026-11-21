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मेडिकल कॉलेज में इलाज में लापरवाही, अव्यवस्थाओं और चिकित्सकों की ओर से मरीजों व तीमारदारों के साथ अभद्रता से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक प्रसूता को भर्ती न करने के दौरान समाजसेवी और चिकित्सक के बीच बहस का मामला भी सामने आया था। वहीं, बाहर से सामान न खरीदने पर मरीज का ऑपरेशन टालने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके अलावा भी आए दिन लापरवाही और अवैध वसूली से जुड़े वीडियो सामने आते रहते हैं, जिससे कॉलेज प्रशासन की किरकिरी होती रही है।कैमरे के इस्तेमाल को लेकर की गई इस सख्ती को लोग दूसरे नजरिये से भी देख रहे हैं। समाजसेवी सोनू विश्वकर्मा ने कहा कि आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और इमरजेंसी में मोबाइल व कैमरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके जरिए इन स्थानों पर होने वाली लापरवाही के मामले सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है।लेनी होगी लिखित अनुमतिअस्पताल प्रशासन की ओर से परिसर में चस्पा सूचना में कहा गया है कि किसी मरीज की लिखित अनुमति के बिना उसकी फोटो, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। बिना सहमति रिकॉर्डिंग करना दंडनीय हो सकता है।प्राचार्य डॉ. दिनेश सिंह मार्तोलिया ने बताया कि मरीजों की निजता बनाए रखना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह सख्ती की गई है। लापरवाही से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।