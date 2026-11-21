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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के सज्जादानशीन फरीद निजामी मियां रहे। दारुल उलूम बहार शाह, अयोध्या के मुफ्ती मुईनुद्दीन अशरफी ने कहा कि समाज में मदरसा और खानकाह दोनों की अहम भूमिका है। इनके माध्यम से इंसान को बेहतर जीवन जीने का रास्ता मिलता है।मुख्य वक्ता खानकाह मुनीमिया, पटना के सज्जादानशीन डॉ. शमीमुद्दीन मुनामी ने कुरआन और पैगंबर मोहम्मद साहब के संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने नय्यर मियां के शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।दस्तारबंदी समारोह में खानकाह रशीदिया, मैनपुरी के नायब सज्जादानशीन हजरत शाह मोहम्मद हस्सान मियां, सैयद मुजीब मियां और पैगंबर नगर के सैयद मिस्बाह अशरफ मियां सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए।कार्यक्रम की अध्यक्षता नय्यर मियां ने की, जबकि संचालन मौलाना शबान उल्लाह ने किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली, सभासद ताजुद्दीन पप्पू, मुमताज राइन, गुफरान शेख, गुलाम अंसारी, पूर्व सभासद उस्मान अंसारी, अख्तर अली खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।