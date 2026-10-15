VIDEO: डांडिया नाइट में महिलाओं ने दी आकर्षक प्रस्तुति, थिरके कदम

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अमर उजाला की ओर से आयोजित डांडिया नाइट में महिलाओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। पुष्पराज चौराहे स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद डांडिया की धुन पर महिलाओं ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने नृत्य के जरिए उत्सव का रंग जमाया।

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