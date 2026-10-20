Video: अयोध्या में निर्मली कुंड पर होगा 250 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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शारदीय नवरात्र के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जनपद का मुख्य स्थल निर्मली कुंड बनाया गया है। केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अनुसार, 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) से विशाल विसर्जन शोभायात्रा निकलेगी। समिति ने 19 अक्टूबर की रात से प्रतिमाओं को जीआईसी मैदान में एकत्र करने की योजना बनाई है, जिसके बाद 20 अक्टूबर को 200 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ ।

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