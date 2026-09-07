{"_id":"6a9e7bc2355c1d462d08bad9","slug":"video-ayathhaya-ma-saraya-ka-bugdhhata-jalsatara-sa-lga-parashana-gapatara-ghata-para-bugdhha-rahata-thal-tanata-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में सरयू के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, गुप्तार घाट पर बाढ़ राहत दल तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन बेहाल हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी और लोगों की सुरक्षा के लिए टीमें तैनात की हैं। अब प्रमुख घाटों के साथ गुप्तार घाट और अयोध्या क्षेत्र में भी सुरक्षा टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। गुप्तार घाट पर 30वीं वाहिनी पीएसी, गोंडा की टीम तैनात की गई है। जवान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए गहरे पानी में न जाने की अपील कर रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए नौका विहार पूरी तरह रोक दिया गया है। नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी स्थिति में श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न ले जाएं। जलस्तर बढ़ने के साथ निर्मलीकुंड क्षेत्र में नदी किनारे कटान भी शुरू हो गया है। कई अस्थाई दुकानें पानी की जद में आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

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