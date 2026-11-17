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14 कोसी परिक्रमा 17 नवंबर की देर रात 1:19 बजे शुरू होगी। इससे पहले ही श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। हर आयु और वर्ग के श्रद्धालुओं में परिक्रमा को लेकर खासा उत्साह है। श्रद्धालु सबसे पहले सरयू तट पर स्नान कर मंदिरों में दर्शन-पूजन कर रहे हैं। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा मार्ग पर बैरियर लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी ठेला संचालकों को भी भीड़ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं।

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