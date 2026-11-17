{"_id":"6afc197da5d4af8b0601f0b4","slug":"video-video-14-kasa-parakarama-ka-le-ayathhaya-pahacana-lga-sharathathhal-aaja-rata-haga-shabharabha-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 14 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या पहुंचने लगे श्रद्धालु, आज रात होगा शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: 14 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या पहुंचने लगे श्रद्धालु, आज रात होगा शुभारंभ
14 कोसी परिक्रमा 17 नवंबर की देर रात 1:19 बजे शुरू होगी। इससे पहले ही श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। हर आयु और वर्ग के श्रद्धालुओं में परिक्रमा को लेकर खासा उत्साह है। श्रद्धालु सबसे पहले सरयू तट पर स्नान कर मंदिरों में दर्शन-पूजन कर रहे हैं। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा मार्ग पर बैरियर लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी ठेला संचालकों को भी भीड़ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।