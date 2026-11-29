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अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार रात हुए हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गौरियामऊ से अयोध्या की ओर बाइक से जा रहे दो युवकों को लोहियापुर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे का उपचार जारी है। गौरियामऊ गांव निवासी आकाश रावत (20) पुत्र गंगाराम अपने साथी अर्जुन कुमार (35) के साथ बाइक से निकला था। बताया जाता है कि दोनों हाईवे पर विपरीत दिशा से अयोध्या की ओर जा रहे थे। इसी दौरान लोहियापुर के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस दोनों को सीएचसी रुदौली ले गई। चिकित्सकों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। घायल अर्जुन की हालत ठीक बताई जा रही है। आकाश छह भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसके माता-पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। आकाश भी गुजरात से गांव आया था। वह पड़ोसी जसकरन के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचा था। गांव में उसकी दादी सावित्री, चाचा राजितराम और छोटी बहन नंदनी रहती हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ अरविंद सोनकर ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल है। अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।

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