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अयोध्या में 220 टन बालू से साकार होगा राम दरबार, विश्व शांति का देगा संदेश
अयोध्या में राम कथा पार्क के पास दीपोत्सव पर रामनगरी में 220 टन बालू से 50 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची राम दरबार की कलाकृति बनाई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट बिहार के मधुरेंद्र कुमार चार सहयोगियों के साथ 30 अक्तूबर से निर्माण में जुटे हैं। इसमें राम मंदिर के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की आकृतियां उकेरी जाएंगी। छह नवंबर तक निर्माण पूरा होगा। मधुरेंद्र अब तक 35 हजार से अधिक कलाकृतियां बना चुके हैं। इनमें रेत, राख, पत्तियों, पत्थर, धातु और फल-सब्जियों से बनी रचनाएं शामिल हैं। कलाकृति के जरिये विश्व शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया जाएगा।
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