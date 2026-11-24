{"_id":"6b05826047ae0b7c640ede3e","slug":"video-ayathhaya-thhamathhama-sa-manaya-gaya-parakasha-parava-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: गुरुद्वारा गुरुनानक पुरा में सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। अमृतसर से आए रागी जत्थे के सरदार हरप्रीत सिंह ने शबद कीर्तन प्रस्तुत कर लोगों को निहाल कर दिया। गुरुनानक स्कूल के छात्रों का माता गुजरी के जत्थे की ओर से सम्मान किया गया जत्थे ने शबद कीर्तन भी प्रस्तुत किया गया। प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर रोजाना प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही शोभायात्रा विभिन्न मार्गों से निकाली गई। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रकाशोत्सव का समापन हुआ। समापन पर लंगर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य मौजूद रहे।

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