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अयोध्या: परिसीमन और महिला आरक्षण पर भाजपा को घेरा, संजय सिंह ने साधा निशाना
अयोध्या: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया को फ्रॉड बताते हुए आरोप लगाया कि सीटों का बंटवारा भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। असम और जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देकर उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठाए। महिला आरक्षण पर कहा कि 2023 में संसद से 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। सरकार इसे तत्काल लागू करे।
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