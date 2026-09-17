अयोध्या: तिलक-गुलाब से यात्रियों का स्वागत, दिखी लोककला

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अयोध्या: महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अयोध्याधाम में यात्री सेवा अभियान की शुरुआत हुई। पहले दिन यात्रियों की सहभागिता से वंदे मातरम् का सामूहिक गायन किया गया। आगमन करने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर और गुलाब की कली भेंट कर स्वागत किया गया। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत विमानपत्तन निदेशक धीरेन्द्र सिंह, विभागाध्यक्षों और यात्रियों ने पौधरोपण किया। हवाईअड्डे पर ‘माटी से सृजन तक’ के तहत कुम्हारी कला और बांस से सूप बनाने की पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया गया। अवध की लोकसंस्कृति से परिचित कराने के लिए बधावा लोकनृत्य की प्रस्तुति भी हुई।

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