{"_id":"6aad4030cbeda1145b0369f4","slug":"video-ayathhaya-ma-rathal-bra-esasaeshana-ka-karaya-bhashhakara-bca-tahasal-nayayalya-ma-sanavaii-shanpr-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में रुदौली बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार बीच तहसील न्यायालयों में सुनवाई शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या में रुदौली बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार बीच तहसील न्यायालयों में सुनवाई शुरू
अयोध्या में रुदौली बार एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार के कारण कई दिनों से प्रभावित तहसील रुदौली के राजस्व न्यायालय शुक्रवार को फिर से खुल गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम से लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय तक में वादों की सुनवाई शुरू हुई। अधिकारियों ने नियत पत्रावलियों पर सुनवाई करते हुए शेष मामलों में अगली तारीख तय की।
उपजिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि बार एसोसिएशन के लगातार कार्य बहिष्कार से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समस्या के समाधान और कार्य बहिष्कार समाप्त करने के लिए बार एसोसिएशन को आपसी वार्ता के लिए चार बार लिखित पत्र भेजकर आग्रह किया गया था। इसके बावजूद बार एसोसिएशन की ओर से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण शुक्रवार से सभी राजस्व न्यायालयों का संचालन शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एसडीएम न्यायालय रुदौली, एसडीएम न्यायिक न्यायालय रुदौली, तहसीलदार न्यायालय रुदौली, तहसीलदार न्यायिक न्यायालय रुदौली, नायब तहसीलदार न्यायालय रुदौली और नायब तहसीलदार न्यायालय मवई में वादों की सुनवाई हुई। सभी न्यायालयों में नियत पत्रावलियों पर करीब आधे घंटे तक सुनवाई की गई। वहीं, जिन पत्रावलियों में सुनवाई नहीं हो सकी, उनमें अगली तारीख निर्धारित कर दी गई।
एसडीएम ने बताया कि राजस्व परिषद की ओर से न्यायालयों के कामकाज की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। राजस्व परिषद और जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में अब तहसील के सभी राजस्व न्यायालयों का नियमित रूप से संचालन किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।