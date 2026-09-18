अयोध्या में बापू बालिका इंटर कॉलेज में पुलिस की पाठशाला आयोजित, सीओ सिटी ने छात्राओं को किया जागरूक

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अयोध्या में बापू बालिका इंटर कॉलेज में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्राधिकारी नगर यश त्रिपाठी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए उनके कार्यप्रणाली और उपयोग के बारे में बताया। छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के उपायों के साथ साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति या परेशानी में हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने में संकोच न करें।

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