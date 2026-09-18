{"_id":"6aad37f18cff67fa2702427a","slug":"video-ayathhaya-ma-naii-bharata-sa-para-haga-hamagarada-ka-sakhaya-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में नई भर्ती से पूरी होगी होमगार्ड की संख्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

होमगार्ड विभाग की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए पूर्वांचल परिक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार पाल दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। पहले दिन उन्होंने होमगार्ड कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और विभागीय कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नई होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से चल रही है। भर्ती पूरी होने के बाद बल की संख्या पूरी होगी। इससे ड्यूटी व्यवस्था बेहतर होगी। राम मंदिर की सुरक्षा में आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड की तैनाती स्थानीय स्तर पर तय होती है।

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