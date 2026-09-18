Ayodhya News: राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 21 से होंगे ट्रायल

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जूनियर बालक कबड्डी के लिए 21 सितंबर को सुबह नौ बजे जिला तथा दोपहर दो बजे मंडल स्तर का ट्रायल होगा। सीनियर पुरुष हॉकी के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 22 सितंबर को सुबह नौ बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल दोपहर दो बजे होगा। सीनियर बालक कबड्डी के लिए 23 सितंबर को सुबह नौ बजे जिला और दोपहर दो बजे मंडल स्तर का चयन होगा। सब जूनियर बालक कबड्डी के लिए भी 23 सितंबर को सुबह नौ बजे जिला और दोपहर दो बजे मंडल स्तरीय ट्रायल निर्धारित है।प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं हॉकी की वाराणसी, जूनियर कबड्डी की अयोध्या व अन्य प्रतियोगिताएं निर्धारित तिथियों में आयोजित होंगी। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड की छायाप्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा।(संवाद)