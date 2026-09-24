अयोध्या में काशीराम कॉलोनी के पास पलटी कार, युवक घायल

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अयोध्या में काशीराम कॉलोनी के पास बुधवार की देर रात चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल अयोध्या पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। रायगंज चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने पलटी कार को सीधा कराया और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

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