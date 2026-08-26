{"_id":"6a8ec729197a1d31c407d5c4","slug":"video-ayathhaya-jashana-iitha-malthananab-para-nakal-jalsa-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: जश्ने ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: जश्ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और स्थानों से होते हुए गुजरा। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जगह-जगह जुलूस का स्वागत किया गया। अंजुमनों ने नात-ए-पाक और धार्मिक प्रस्तुतियां पेश कीं। आयोजन के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली कई अंजुमनों को पुरस्कृत भी किया गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा।

... और पढ़ें