अयोध्या: हनुमानगढ़ी पहुंचे अभिनेता कबीर दुहन सिंह, रामलला के किए दर्शन

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अयोध्या: फिल्म अभिनेता कबीर दुहन सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने देश और समाज की समृद्धि की कामना की और संतों से भी आशीर्वाद लिया। कबीर ने बताया कि वह एक बैठक के सिलसिले में लखनऊ आए थे। लखनऊ आने के बाद हनुमानगढ़ी आए बिना लौटना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि अयोध्या पहुंचते ही मन को असीम शांति और खुशी मिलती है। बताया कि अयोध्या व भगवान राम से जुड़े कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

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