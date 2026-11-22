{"_id":"6b02be63195b54cb9f06150b","slug":"video-54-patients-underwent-health-check-up-at-chief-minister-health-fair-at-phc-pachhiyana-in-ayodhya-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के पीएचसी पछियाना में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 54 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पछियाना, तारुन में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें दोपहर तक 54 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। मेले में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंचे। मरीजों में करीब 35 वर्षीय सुमन सर्दी-जुकाम की शिकायत लेकर पहुंचीं। सुनीता को डायरिया, संजय को बुखार तथा संदीप और रामजीत को सर्दी-जुकाम की समस्या थी। वहीं रामकृपाल त्रिपाठी और इसरत जहां ने सर्वाइकल पेन की शिकायत बताई। संगीता बदन दर्द और हाईपरटेंशन से पीड़ित मिलीं। चिकित्सक डॉ. विशाल शुक्ला ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। इस दौरान फार्मासिस्ट राम जनक वर्मा और हेल्थ सुपरवाइजर सुनीता सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग किया।

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