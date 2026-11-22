{"_id":"6b02be63195b54cb9f06150b","slug":"video-54-patients-underwent-health-check-up-at-chief-minister-health-fair-at-phc-pachhiyana-in-ayodhya-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के पीएचसी पछियाना में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 54 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या के पीएचसी पछियाना में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 54 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण
अयोध्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पछियाना, तारुन में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें दोपहर तक 54 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं और चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। मेले में विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंचे।
मरीजों में करीब 35 वर्षीय सुमन सर्दी-जुकाम की शिकायत लेकर पहुंचीं। सुनीता को डायरिया, संजय को बुखार तथा संदीप और रामजीत को सर्दी-जुकाम की समस्या थी। वहीं रामकृपाल त्रिपाठी और इसरत जहां ने सर्वाइकल पेन की शिकायत बताई। संगीता बदन दर्द और हाईपरटेंशन से पीड़ित मिलीं।
चिकित्सक डॉ. विशाल शुक्ला ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। इस दौरान फार्मासिस्ट राम जनक वर्मा और हेल्थ सुपरवाइजर सुनीता सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।