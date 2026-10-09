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औरैया के कुदरकोट में घर में लगी भीषण आग, घरेलू सामान के साथ 12 मवेशी झुलसे

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:20 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:20 PM IST







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कुदरकोट कस्बे में शुक्रवार सुबह एक रिहाइशी मकान में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। हादसे में घर में बंधी 12 बकरियां बुरी तरह झुलस गईं, जिनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ... और पढ़ें

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