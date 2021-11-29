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संवाद न्यूज एजेंसीबिधूना। क्षेत्र में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन बदलावों के साथ ही अब ठंड भी बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि न्यूनतम तापमान लुढ़क कर नौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शुक्रवार को सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया गया। हवा की रफ्तार पांच किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई।वातावरण में आर्द्रता 68 फीसदी रही। दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को एक्यूआई 125 रहा। यह गुरुवार को दर्ज किए गए 151 एक्यूआई के मुकाबले 26 अंक कम है। कृषि मौसम वैज्ञानिक रामपलट सिंह के अनुसार, मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। नवंबर के मध्य में, करीब 15 तारीख के आसपास, एक्यूआई 236 तक पहुंच गया था। इसके बाद से इसमें निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है। पिछले दिनों एक्यूआई 95 से बढ़कर 147 हुआ था। फिर यह 132 और गुरुवार को 151 दर्ज किया गया था। शुक्रवार को इसमें गिरावट आई और यह 125 पर आ गया।न्यूनतम तापमान नौ डिग्री तक पहुंचने से सर्दी की आहट तेज हो गई है। आने वाले दिनों में पारा और गिरने की वजह से ठंड में बढ़ोतरी होगी। सुबह और शाम बढ़ रही ठंडक के चलते लोगों ने गर्म कपड़ों का उपयोग शुरू कर दिया है। मौसम में हो रहे इन बदलावों को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है। उन्हें सुबह और रात के समय ठंड से बचाव करने के लिए कहा गया है। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह दी जा रही है।