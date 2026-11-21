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औरैया में शादी समारोह की आतिशबाजी से भड़की आग, टैंकर पलटने के बाद गड्ढे में जमा हुआ था पाम ऑयल

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:12 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:12 AM IST







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औरैया के अनंतराम क्षेत्र अंतर्गत बाबरपुर कस्बे में भटा रोड पर शुक्रवार को एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी गिरने से सड़क किनारे गड्ढे में भरे पाम ऑयल में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देख मची अफरा-तफरी के बीच मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ... और पढ़ें

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