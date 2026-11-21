औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मौहारी गांव में शुक्रवार को एक ऐसा दुखद घटनाक्रम हुआ, जिसने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। जिस घर से बहन की डोली उठने की तैयारी थी, उसी घर से भाई की अर्थी उठने की खबर ने परिवार को झकझोर दिया। बहन की शादी के दिन बड़े भाई की हृदय गति रुकने से मौत हो गई।

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भाई की मौत की खबर मिलते ही शादी समारोह में चीख-पुकार मच गई। मौहारी निवासी राजू नागर बीएसएफ में तैनात हैं। उनका बड़ा बेटा विक्रम नागर एक निजी स्कूल में शिक्षक था। चार दिन पहले अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसका उपचार चल रहा था।