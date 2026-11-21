औरैया जिले के अनंतराम कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को बाबरपुर कस्वे में भटा रोड पर एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी की चिंगारी से गड्ढे में भरे पॉम ऑयल में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देख अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस फायर बिग्रेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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गौरतलब हो कि बीते 16 नवंबर को नेशनल हाईवे पर भटा रोड के सामने सवारी उतारने के बाद स्कूटी उतारते समय पॉम ऑयल से भरे टैंकर ने स्लीपर बस में टक्कर मार दी थी। इससे बस में बैठे दो यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं, टक्कर लगने के बाद टैंकर हाईवे पर पलट गया था और उसमें भरा पॉम ऑयल हाईवे पर फैलने के साथ बहता हुआ सड़क के किनारे एक गड्ढे में भर गया था।