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- डॉक्टरों ने दी सलाह, गुनगुना पानी पीएं, खांसी, जुकाम और सांस संबंधी परेशानी बढ़ सकतीसंवाद न्यूज एजेंसीबिधूना। मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह-शाम की सर्द हवाओं से अस्पतालों में सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस की दिक्कत के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों की संख्या अधिक है।शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना की ओपीडी में कुल 208 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर व घुटनों में दर्द तथा सांस लेने की परेशानी वाले मरीज शामिल थे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास मिश्रा ने बच्चों का परीक्षण किया। महिला अस्पताल में डॉ. मिलन टंडन ने महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीपी शाक्य ने भी मरीजों को देखा। डॉक्टरों ने मौसम बदलाव के दौरान बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। शुरुआत की सर्दी में लापरवाही से खांसी, जुकाम और सांस संबंधी परेशानी बढ़ सकती है।बचाव के उपायडॉ. बीपी शाक्य ने छोटे बच्चों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी। उन्हें टोपी, मोजे और जूते जरूर पहनाएं। बच्चों को गुनगुना दूध और पानी पिलाना चाहिए। धूप में भी बच्चों के शरीर पर गर्म कपड़े होने चाहिए ताकि ठंडी हवा न लगे। यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी, लगातार खांसी या सीने में घरघराहट हो तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें।