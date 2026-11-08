Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Auraiya Two friends on a motorcycle killed after being hit by a loader vehicle at the Bamba bridge

औरैया: बंबा पुलिया पर लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

Sun, 08 Nov 2026 02:08 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sun, 08 Nov 2026 02:08 PM IST
Auraiya Two friends on a motorcycle killed after being hit by a loader vehicle at the Bamba bridge
औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम और मुंबई से दिवाली मनाने घर लौटे युवकों की मौत से परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

खंडवा में रिश्तों का कत्ल: जिस चचेरे भाई को बचपन से पाला, उसी ने चाकू घोंपकर ले ली जान

cousin stabbed his brother to death
Khandwa
08 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
08 Nov 2026

हरिद्वार: 18 दिन बाद हरकी पैड़ी पर बही गंगा की अविरल धारा

Haridwar: After 18 days, the uninterrupted flow of the Ganga returns to Har Ki Pauri
Haridwar
08 Nov 2026

उज्जैन: महाकाल मंदिर में चतुर्दशी से शुरू हुआ दीपोत्सव, फुलझड़ियों से हुई पांचों आरती; अन्नकूट का लगा भोग

Mahakal's Diwali... Deepotsav Began With Bhasm Aarti, Baba's Royal Form Shone After Kesar-Chandan Ubatan
Madhya Pradesh
08 Nov 2026

Meerut: दिवाली के मौके पर आबूलेन पर एक से बढ़कर एक नज़ारा, भंगड़ा पार्टी ने जीता दिल

On the occasion of Diwali, different views were seen on Abulen, Bhangra party won hearts.
Meerut
08 Nov 2026
विज्ञापन

Meerut: जगदीश मंडप के पास खाली प्लॉट में लगाई आग, धुएं से प्रदूषित हुई हवा

Fire broke out in vacant plot near Jagdish Mandap, air polluted by smoke
Meerut
08 Nov 2026

Meerut: पटाखों की दुकानों से सजा रामलीला ग्राउंड, 22000 रुपए का स्काई शॉट पटाखा देख हर कोई चौंका

Ramlila ground decorated with firecracker shops, everyone was shocked to see sky shot firecracker worth Rs 22000
Meerut
08 Nov 2026
विज्ञापन

Meerut: दीपो की रोशनी से जगमगाया राम सहाय इंटर कॉलेज

Ram Sahay Inter College illuminated by the light of lamps
Meerut
08 Nov 2026

हस्तिनापुर: भक्ति और आस्था के साथ हस्तिनापुर में निकली मां काली की शोभायात्रा

Hastinapur: Procession of Maa Kali started in Hastinapur with devotion and faith.
Meerut
07 Nov 2026

हस्तिनापुर: बाजार में गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक से टकराए बिजली के तार, चिंगारी से मची अफरातफरी

Hastinapur: Electrical wires collided with overloaded truck filled with sugarcane in the market, spark created chaos.
Meerut
07 Nov 2026

Meerut: सात दिन में माटीकला मेले में 50 लाख से अधिक की बिक्री, कारीगरों को मिला बाजार, अश्विनी त्यागी ने किया क्षेत्रीय माटीकला मेले का समापन

Sales of more than 50 lakhs in Matikala fair in seven days, artisans got market, Ashwini Tyagi concluded the regional Matikala fair.
Meerut
07 Nov 2026

Meerut: दिवाली की रौनक से देर रात तक जगमगाया आबूलेन बाजार, लोगों ने की जमकर मस्ती

Abu Lane market remained illuminated late into the night with the festive spirit of Diwali; people had a great time.
Meerut
07 Nov 2026

कानपुर: लक्ष्मीपुरवा में पार्षद ने शुरू कराई सीवर सफाई

Kanpur: Councilor initiates sewer cleaning in Lakshmipurwa
Kanpur
07 Nov 2026

कानपुर: पटाखे की चिंगारी से मकान की बालकनी में लगी आग

Kanpur: Fire breaks out on house balcony due to firecracker spark
Kanpur
07 Nov 2026

जिम ट्रेनर की मौत का मामला, उन्नाव पुलिस ने कानपुर में की छापेमारी

Case of gym trainer’s death: Unnao Police conducts raids in Kanpur
Kanpur
07 Nov 2026

कानपुर: जाजमऊ के सेंटर पार्क में लगी पटाखें की दुकानें

Kanpur: Firecracker stalls set up at Center Park in Jajmau
Kanpur
07 Nov 2026

कानपुर: कार ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौत, पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ली

Car runs over a person on a scooter, resulting in death; police seize the vehicle
Kanpur
07 Nov 2026

कानपुर: खुलेआम जलाया जा रहा कूड़ा, फैल रहा प्रदूषण

Kanpur: Waste being burnt in the open, causing pollution
Kanpur
07 Nov 2026

VIDEO: आगरा में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में किया पैदल मार्च

Police conducted foot patrol in sensitive areas in Agra
Agra
07 Nov 2026

जींद: ढाठरथ में युवक पर फायरिंग के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों के पैर में लगी गोली

Jind: Two accused in the firing incident on a youth in Dhathrath injured in a police encounter; both sustained gunshot wounds to their legs.
Jind
07 Nov 2026

बादली: गुभाणा के हॉट मिक्स प्लांट में बॉयलर फटा, तीन श्रमिक गंभीर रूप से झुलसे

Badli: Boiler explodes at hot mix plant in Gubhana; three workers sustain severe burns
Jhajjar/Bahadurgarh
07 Nov 2026

चमोली: बदरीनाथ धाम की पहाड़ी पर भड़की आग, मौके के लिए रवाना हुई वन विभाग की टीम

Chamoli: Fire breaks out on the hillside at Badrinath Dham; Forest Department team dispatched to the site.
Chamoli
07 Nov 2026

दीपावली अमावस्या मेला: धर्मनगरी पूरी तरह सजी-धजी, रामघाट पर उमड़े लाखों श्रद्धालु

Diwali Amavasya Fair: holy city is all decked up; hundreds of thousands of devotees throng Ramghat
Chitrakoot
07 Nov 2026

VIDEO: झालरों की रोशनी से जगमगाया काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर चार

VIDEO: Gate number four of the Kashi Vishwanath Temple illuminated by strings of lights
Varanasi
07 Nov 2026

दीपावली पर रंग-बिरंगी रोशनी से सजा काशी विश्वनाथ धाम, जगमगाया मंदिर परिसर

Varanasi: Kashi Vishwanath Dham adorned with colorful lights for Diwali, temple complex illuminated
Varanasi
07 Nov 2026

रोशनी की चकाचौंध से जगमगाया कनॉट प्लेस

Connaught Place illuminated by a dazzling display of lights
Delhi
07 Nov 2026

अयोध्या: सीएम ने नाम लिए बगैर कहा- वो लोग कथा में कमेंट करते हैं जिसके बारे में उन्हें मालूम नहीं

अयोध्या: सीएम ने नाम लिए बगैर कहा- वो लोग कथा में कमेंट करते हैं जिसके बारे में उन्हें मालूम नहीं
Ayodhya
07 Nov 2026

लखनऊ: श्री रामलीला समिति महानगर ने छोटी दीपावली पर किया दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन

लखनऊ: श्री रामलीला समिति महानगर ने छोटी दीपावली पर किया दीपोत्सव एवं आतिशबाजी का आयोजन
Lucknow
07 Nov 2026

चित्रकूट पहुंचे मुख्यमंत्री यादव: मंदाकिनी तट पर किया दीपदान, ओरछा और चित्रकूट को जोड़कर बनेगा वनवासी राम लोक

CM Yadav Visit to Chitrakoot: Development Projects Worth Over ₹2,000 Crore Announced
Madhya Pradesh
07 Nov 2026

VIDEO: दिवाली पर रंगीन रोशनी से जगमग हुआ एकलव्य स्टेडियम

Eklavya Stadium illuminated with colorful lights for Diwali
Agra
07 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed