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औरैया: बंबा पुलिया पर लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 02:08 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 02:08 PM IST







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औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुग्राम और मुंबई से दिवाली मनाने घर लौटे युवकों की मौत से परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। ... और पढ़ें

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