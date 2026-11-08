Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Innocent child dies after falling into an open drain; body recovered five hours later

Auraiya News: खुले गटर में गिरकर मासूम की मौत, पांच घंटे बाद मिला शव

Sun, 08 Nov 2026 08:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:41 PM IST
विज्ञापन
Innocent child dies after falling into an open drain; body recovered five hours later
अनंतराम। कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गढ़िया गांव में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। घर के पास खेलते समय खुले गटर के गड्ढे में गिरने से पांच वर्षीय मासूम विष्णु की मौत हो गई।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार दोपहर करीब दो बजे हुई। गांव निवासी अरुण कुमार का पांच वर्षीय पुत्र विष्णु अपने घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक पास में स्थित एक खुले गटर के गड्ढे में गिर गया। काफी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी।
विज्ञापन

आसपास के लोगों और अन्य ग्रामीणों से भी विष्णु के बारे में पूछताछ की गई। लेकिन, उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजन करीब पांच घंटे तक लगातार उसकी खोजबीन करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शाम करीब सात बजे परिजनों को बच्चे के गटर के गड्ढे में पड़े होने की जानकारी मिली। इस सूचना पर परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम की मौत हो चुकी थी।

मासूम विष्णु का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने फिलहाल किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed