Auraiya News: खुले गटर में गिरकर मासूम की मौत, पांच घंटे बाद मिला शव

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जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार दोपहर करीब दो बजे हुई। गांव निवासी अरुण कुमार का पांच वर्षीय पुत्र विष्णु अपने घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक पास में स्थित एक खुले गटर के गड्ढे में गिर गया। काफी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी।आसपास के लोगों और अन्य ग्रामीणों से भी विष्णु के बारे में पूछताछ की गई। लेकिन, उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजन करीब पांच घंटे तक लगातार उसकी खोजबीन करते रहे।शाम करीब सात बजे परिजनों को बच्चे के गटर के गड्ढे में पड़े होने की जानकारी मिली। इस सूचना पर परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मिलकर बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम की मौत हो चुकी थी।मासूम विष्णु का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने फिलहाल किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया है।