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औरैया के बेला थानाक्षेत्र स्थित फतेहपुर गांव में मायके रह रही विवाहिता रौशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी शादी करीब दो साल पहले फर्रुखाबाद के असगरपुर में हुई थी। परिजनों के अनुसार 11 नवंबर को पति उन्हें बीमार हालत में मायके छोड़ गए थे और तिर्वा मेडिकल कॉलेज से इलाज के बाद घर लौटने पर देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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