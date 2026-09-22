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औरैया: शराब के नशे में कलयुगी पिता ने 15 साल के मासूम बेटे को पीट-पीटकर मार डाला

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 22 Sep 2026 12:11 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 12:11 PM IST







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सहार थाना क्षेत्र के पूर्वा सोमवंशी गांव में एक कलयुगी पिता ने शराब के नशे में धुत होकर अपने ही 15 वर्षीय बेटे की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ... और पढ़ें

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