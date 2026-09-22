औरैया मर्डर: शराबी पिता ने ली 15 वर्षीय बेटे की जान, बेरहमी से पीट-पीटकर की हत्या, फरार आरोपी की तलाश जारी

औरैया जिले में सहार थाना क्षेत्र के पूर्वा सोमवंशी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां अत्यधिक शराब के नशे में एक पिता ने अपने 15 वर्षीय छोटे बेटे की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी पिता मौके से फरार है।

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अरुण राजपूत द्वारा सोमवार की रात करीब पौने 12 बजे थाना सहार पुलिस को सूचना दी गई कि रिशु (15) को उसके पिता उम्मेद सिंह ने शराब के नशे में पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही थाना सहार पुलिस, उच्चाधिकारी और फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचे।