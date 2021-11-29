Auraiya News: सिटी में आज

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धर्म-कर्म: जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।



शहर के लेडीज मार्केट स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अनुष्ठान सुबह 10 बजे से।



शहर के इंडियन ऑयल चौकी के पास वीर हनुमान मंदिर में अखंड पाठ का समापन दोपहर 2 बजे से।



पढ़ीन गांव स्थित दक्षिणी मुखी हनुमान मंदिर पर भंडारा दोपहर 2 बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

शिविर: सेवा संकल्प अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।