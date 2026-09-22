औरैया: आधी रात यमुना नदी में कूदने भागा युवक, पुलिस ने दौड़ाकर पुल से पहले दबोचा, टला बड़ा हादसा

औरैया जिले में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देवकली तिराहे पर बीती रात पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पारिवारिक कलह से आहत एक युवक आत्महत्या करने की नीयत से यमुना नदी की तरफ भाग रहा था, जिसे मुस्तैद पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए पुल से पहले ही दबोच लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई।

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पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात करीब 12 बजकर 10 मिनट पर देवकली तिराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक अपनी बाइक तिराहे पर ही लावारिस हालत में छोड़कर अचानक जोर-जोर से आत्महत्या करने की बात चिल्लाते हुए यमुना नदी की तरफ भागने लगा। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया।