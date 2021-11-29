Auraiya News: रुपये मांगने पर ढाबा संचालक से गाली-गलौज व धमकी

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भटपुरा अड्डा निवासी सुनीता देवी ने बताया कि 20 सितंबर की रात करीब नौ बजे चार युवक ढाबे पर खाना खाने आए। भोजन करने के बाद जब रुपये मांगे तो उन्होंने खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने एक स्थानीय युवक को फोन कर बुला लिया, जो अपने साथ 15-20 लाठी-डंडों से लैस युवकों को लेकर मौके पर पहुंचे।आरोपियों ने ढाबे पर हंगामा करते हुए धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्राइम इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)