{"_id":"6b0124750248ec5658051c0b","slug":"video-scouts-and-guides-are-reuniting-people-who-got-separated-at-the-tigri-mela-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी मेले में बिछड़े लोगों को मिला रहे स्काउट गाइड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तिगरी मेले में बिछड़े लोगों को मिला रहे स्काउट गाइड
तिगरी धाम। तिगरी गंगा मेले में अपनों से बिछड़ रहे लोगों को परिजनों से मिलाने में स्काउट एवं गाइड अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार शाम तक 80 से अधिक लोगों को अपनों से मिला दिया।
तिगरी गंगा मेले में हर साल जिले भर के स्कूल से स्काउट एवं गाइड के छात्र-छात्रा आते हैं। उनका बीते सालों की तरह ही इस बार भी सदर चौक के निकट शिविर बनाया गया है। जिसमें 250 छात्र-छात्रा मेले में आए हैं। वह प्रत्येक चौराहा पर मुस्तैद होकर मेले को संपन्न कराने में खासा योेगदान दे रहे हैं। अपनों से बिछड़े लोगों को मिला रहे हैं। शुक्रवार शाम तक उन्होंने 80 लोगों को अपनों से मिला दिया। मेला मजिस्ट्रेट शैलेष दूबे ने बताया कि स्काउट एवं गाइड का कार्य सराहनीय है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।