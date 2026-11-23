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तिगरी गंगा मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
तिगरी गंगा मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस कदर श्रद्धालु उमड़े कि दोपहर तक गंगा तट पर स्नान चलता रहा। गंगा तट हर-हर गंगे के जयघोष से गूंज उठे।
कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले के पूजन के बाद से श्रद्धालुओं का सैलाब गंगा तटों बढ़ता जा रहा है। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सूरज की किरण निकलने से पहलेे ही श्रद्धालु भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, सरस्वती, बृहमा, मंदाकिनी, भागीरथी आदि स्नान घाटों पर उमड़ने लगे थे। उन्होंने हर-हर गंगे के उदघोष संग पतित पावनी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। श्रद्धालुओं ने खुद स्नान करने के साथ ही बच्चों को भी गंगा जल में डुबकी लगवाई। गंगा मैया से घर में सुख शांति की कामना की।
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