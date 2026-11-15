Amroha News: दूल्हे के लंगड़ाता देख दुल्हन ने निकाह से किया इन्कार, बैरंग लौटी बरात

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परिजनों और बिरादरी के लोगों ने उसे मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। घंटों चली पंचायत के बाद भी मामला नहीं सुलझा और शनिवार सुबह बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।मामला मंडी धनौरा क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी युवती की बरात शुक्रवार रात मुरादाबाद जनपद के एक गांव से आई थी। बरातियों के स्वागत और भोजन के बाद निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी दौरान दूल्हे को लंगड़ाकर चलते देखकर दुल्हन पक्ष के लोगों को संदेह हुआ।सहेलियों के माध्यम से इसकी जानकारी दुल्हन तक पहुंची। उसने खुद दूल्हे को चलते देखा तो निकाह करने से मना कर दिया। दुल्हन पक्ष के एक परिजन ने बताया कि रिश्ता तय करते समय लड़के के पैर में मामूली चोट लगने की बात बताई गई थी।कहा गया था कि शादी से पहले चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन निकाह के समय स्थिति सामने आने पर दुल्हन ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद बिरादरी के लोगों की पंचायत बैठी। कई घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चली, लेकिन दुल्हन अपने फैसले से पीछे नहीं हटी।पंचायत में तय हुआ कि दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को छह लाख रुपये और शादी में दिया गया दहेज का सामान वापस करेगा। इसके बाद बरात लौट गई। वहीं, सीओ अंजलि कटारिया ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है।