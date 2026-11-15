Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Five crore rupees sanctioned for widening of Badaun-Bilsi-Bijnor road

Amroha News: बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग के चौड़ीकरण को मिले पांच करोड़

Sun, 15 Nov 2026 01:48 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Five crore rupees sanctioned for widening of Badaun-Bilsi-Bijnor road
अमरोहा। बदायूं-बिल्सी-बिजनौर मार्ग पर गजरौला से बिजनौर सीमा तक करीब 19 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। शासन ने इसके लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए हैं। सड़क की चौड़ाई सात से बढ़ाकर दस मीटर की जाएगी। साथ ही किनारों पर इंटरलॉकिंग भी कराई जाएगी।
विज्ञापन

मार्ग का निर्माण कार्य मार्च से चल रहा था, लेकिन वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से बीच में रुक गया था। अब एनओसी मिलने और धनराशि अवमुक्त होने के बाद काम दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को राहत मिलेगी। अधिशासी अभियंता गौरव रंजन ने बताया कि धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जल्द ही चौड़ीकरण का काम शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन

......
उझारी में 50 लाख रुपये से बनेंगी चार सीसी रोड
अमरोहा। उझारी नगर पंचायत क्षेत्र में 50 लाख रुपये की लागत से करीब चार सीसी रोड और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने धनराशि अवमुक्त कर दी है। निर्माण से लोगों को सुविधा मिलेगी। नगर पंचायत के वार्ड सात में शेर अली के मकान से पप्पू के मकान तक सीसी रोड और नाली बनाई जाएगी। वार्ड छह और नौ में तसलीम सलमानी के मकान से डॉ. जहीर तक, फहीम के मकान से ढबारसी रोड तक और अनीस के मकान से मोईन कुरैशी के गोदाम तक सीसी रोड व नाली का निर्माण कराया जाएगा। ईओ ने बताया कि धनराशि अवमुक्त हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

.......
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed