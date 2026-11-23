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तिगरी गंगा मेला और गढ़ गंगा मेला का एक साथ आनंद लेेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पांटून पुल पर उमड़ी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के एक तट पर तिगरी गंगा मेला व दूसरे किनारे पर गढ़ गंगा मेला लगा है। दोनों मेलों को जोड़ने के लिए गंगा पर पांटून पुल बनाया गया है। इस पुल से होकर इधर वाले श्रद्धालु गढ़ मेेले में घूमने जा रहे हैं, जबकि गढ़ गंगा मेले के श्रद्धालु तिगरी की तरफ आ रहे हैं। इधर से गढ़ मेले में घूमने जाने वाले श्रद्धालुओं की गणना की जा रही है। डीएफएमडी को पार करते ही श्रद्धालुओं की संख्या लैपटॉप में आ जाती है। बीते शनिवार को पांटून पुल पर आवागमन शुरू हुआ। पूरे दिन करीब 40 हजार श्रद्धालु पुल पार कर गढ़ गंगा मेला देखने पहुंचे।

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