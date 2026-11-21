{"_id":"6b0124fc524032ee0005f7c7","slug":"video-crowds-flock-to-entertainment-attractions-at-the-tigri-ganga-mela-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी गंगा मेले में मनोरंजन के साधनों पर उमड़ रहे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी गंगा मेले में मनोरंजन के साधनों पर उमड़ रहे लोग तिगरी धाम। यौवन पर चल रहे तिगरी गंगा मेले में लगे मनोरंजन केे साधनों पर आनंद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। शुक्रवार शाम को इस कदर उमड़े कि कई बार झूलों पर बैठने के लिए सीट नहीं बची। शुक्रवार को तिगरी गंगा मेले का पूजन के साथ शुभारंभ हो गया। मगर कई दिन से मेले में डेरा डाल कर रहे श्रद्धालु खरीदारी के लिए मेले में उमड़ रहे हैं। मनोरंजन के साधन झूला, मौत के कुआं, नाव नुमा झूला, ब्रेक डांस पर आनंद लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। युवतियों और महिलाओं ने झूले पर बैठकर मनोरंजन करने के बाद मीना बाजार में खरीदारी की।

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