बहन की डोली उठाने पैरोल पर घर आया सलीम, पुलिस का सख्त पहरा, देखने वालों की उमड़ी भीड़

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बावनखेड़ी के चर्चित हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुके शबनम के प्रेमी सलीम को बहन की विदाई के लिए सात दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। बुधवार रात नैनी जेल से उसे प्रयागराज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उसके घर लगाया गया। इस दौरान सलीम को देखने के लिए बावनखेड़ी गांव में लोगों की भीड़ जमा रही। हालांकि पुलिस की सख्ती के कारण परिवार के सदस्य के अलावा उससे कोई मिल नहीं सका।

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