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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Bawankhedi murder case Salim returns home on parole for his sister wedding heavy police presence crowds gather to catch a glimpse

बहन की डोली उठाने पैरोल पर घर आया सलीम, पुलिस का सख्त पहरा, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Thu, 22 Oct 2026 10:49 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Thu, 22 Oct 2026 10:49 PM IST
Bawankhedi murder case Salim returns home on parole for his sister wedding heavy police presence crowds gather to catch a glimpse
बावनखेड़ी के चर्चित हत्याकांड में फांसी की सजा पा चुके शबनम के प्रेमी सलीम को बहन की विदाई के लिए सात दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। बुधवार रात नैनी जेल से उसे प्रयागराज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उसके घर लगाया गया। इस दौरान सलीम को देखने के लिए बावनखेड़ी गांव में लोगों की भीड़ जमा रही। हालांकि पुलिस की सख्ती के कारण परिवार के सदस्य के अलावा उससे कोई मिल नहीं सका।
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