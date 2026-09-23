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VIDEO: यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- बरियावन कांड में जीरो टॉलरेंस के तहत हो रही कार्रवाई

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 PM IST







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अंबेडकरनगर। अकबरपुर के बरियावन में रात के समय जेसीबी से मकान और दुकानें गिराए जाने के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों से वार्ता की। प्रभारी मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई के साथ पीड़ितों को मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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