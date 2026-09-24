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Ambedkar Nagar News: जिला स्तरीय ट्रायल में 29 खिलाड़ियों का मंडल के लिए चयन

Thu, 24 Sep 2026 10:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:50 PM IST
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29 players selected for the division in district-level trials.
शहर के एकलव्य स्टेडियम में बृहस्पतिवार को कुश्ती के ट्रायल के दौरान विपक्षी ​को पटखनी देता ​खिल
अंबेडकरनगर। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए एकलव्य स्टेडियम में बृहस्पतिवार को आयोजित जिला स्तरीय ट्रायल में कुश्ती और एथलेटिक्स के 29 खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए किया गया। इनमें जूनियर बालक कुश्ती के 13 और सीनियर महिला-पुरुष एथलेटिक्स के 16 खिलाड़ी शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी अयोध्या में मंडल स्तरीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे।
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जूनियर बालक कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 किलो वर्ग में सुमित, 61 किलो में नीरज, 65 किलो में दिग्विजय, 70 किलो में उत्पल, 74 किलो में विशाल, 79 किलो में प्रांजल, 86 किलो में अर्जुन और 92 किलो में राज बाबू चुने गए। ग्रीको रोमन में 55 किलो में सूरज, 60 किलो में आदित्य सिंह, 63 किलो में विजय, 67 किलो में उत्कर्ष और 82 किलो में सुंदरम शुक्ला का चयन हुआ है। कुश्ती का मंडल ट्रायल 28 सितंबर को दोपहर दो बजे अयोध्या के डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल, डाभासेमर में होगा। प्रदेशीय प्रतियोगिता तीन से पांच अक्तूबर तक इटावा में प्रस्तावित है।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के तहत होने वाली सीनियर महिला-पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए पुरुष वर्ग में आयुष शर्मा, संदेश, सुमित मौर्य, हिमांशु, आदित्य गुप्ता, आयुष उपाध्याय, सूरज कुमार, अख्तर अली, आलोक वर्मा और अर्जुन प्रजापति चुने गए हैं। महिला वर्ग में स्वास्ती, गायत्री, साक्षी राजभर, राधिका यादव, मानवी और साक्षी कुमारी का चयन हुआ है। एथलेटिक्स का मंडल ट्रायल 26 सितंबर को दोपहर एक बजे अयोध्या में होगा। प्रदेशीय प्रतियोगिता 29 और 30 सितंबर को बरेली में प्रस्तावित है। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने चयनित खिलाड़ियों से मंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।
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