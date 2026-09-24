Ambedkar Nagar News: पांच चौकी प्रभारी समेत आठ पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:50 PM IST
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अंबेडकरनगर। एसपी प्राची सिंह ने बुधवार देर शाम सात पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। कस्बा चौकी अकबरपुर के प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह को बिड़हर चौकी जहांगीरगंज का प्रभारी बनाया गया है। किछौछा चौकी बसखारी के प्रभारी उपनिरीक्षक कमलेश यादव को एनटीपीसी चौकी इब्राहिमपुर भेजा गया है। वहीं, एनटीपीसी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विकास गौतम को किछौछा चौकी का प्रभारी बनाया गया है।
स्वाट टीम में तैनात उपनिरीक्षक आदर्श सिंह को कस्बा चौकी अकबरपुर का प्रभारी बनाया गया है। मुख्य आरक्षी अनीश कुमार सिंह को राजेसुल्तानपुर से सम्मनपुर, मुख्य आरक्षी गौरव सिंह को पुलिस लाइन से अकबरपुर तथा आरक्षी बृजेश कुमार यादव को आलापुर से इब्राहिमपुर भेजा गया है। इसके बाद बृहस्पतिवार को एक बार फिर स्थानांतरण किए गए। इसमें चंद घंटे पहले स्थानांतरित किए गए विकास गौतम को प्रभारी मेडिकल चौकी अलीगंज स्थानांतरित किया गया। यहां तैनात रवीश कुमार यादव को प्रभारी चौकी किछौछा भेजा गया। (संवाद)
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स्वाट टीम में तैनात उपनिरीक्षक आदर्श सिंह को कस्बा चौकी अकबरपुर का प्रभारी बनाया गया है। मुख्य आरक्षी अनीश कुमार सिंह को राजेसुल्तानपुर से सम्मनपुर, मुख्य आरक्षी गौरव सिंह को पुलिस लाइन से अकबरपुर तथा आरक्षी बृजेश कुमार यादव को आलापुर से इब्राहिमपुर भेजा गया है। इसके बाद बृहस्पतिवार को एक बार फिर स्थानांतरण किए गए। इसमें चंद घंटे पहले स्थानांतरित किए गए विकास गौतम को प्रभारी मेडिकल चौकी अलीगंज स्थानांतरित किया गया। यहां तैनात रवीश कुमार यादव को प्रभारी चौकी किछौछा भेजा गया। (संवाद)
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