{"_id":"6ad1ff91e3ed9234d20bf377","slug":"video-video-nashal-caya-palkara-safatavayara-ijanayara-ka-lta-gada-ka-tha-shatara-garafatara-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नशीली चाय पिलाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लूटा, गोंडा के दो शातिर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर। अयोध्या एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार शाम घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हंसवर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित कुमार को लिफ्ट देकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उनका कीमती सामान लूटकर इब्राहिमपुर के मठिया गांव के पास छोड़ दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गोंडा के दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर पूरा सामान बरामद कर लिया। एसपी प्राची सिंह ने टीम को 20 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र के हतवा गांव निवासी भोला उर्फ उमेश केवट और अशोक उर्फ मैनू उर्फ रामनारायन शामिल है। इंस्पेक्टर बीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक पर कूटरचित नंबर प्लेट लगाई गई थी और उसका इंजन नंबर भी खुरचा गया था। इनके पास से दो लैपटॉप और चार्जर, एक आईपैड और चार्जर, दो मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दो आईडी कार्ड, चार एटीएम कार्ड, हेडफोन, ट्रॉली बैग, काला बैग, कपड़े और अन्य घरेलू सामान बरामद हुआ। इसके अलावा कुल 19 ग्राम डायजापाम पाउडर बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल लोगों को बेहोश करने के लिए करते थे। सीओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पीड़ित इंजीनियर का प्राथमिक उपचार कराकर घर भेज दिया गया है।

... और पढ़ें