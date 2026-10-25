{"_id":"6addafed5aee5fd204032206","slug":"video-first-shift-of-pet-exam-concluded-in-ambedkar-nagar-candidates-said-question-paper-was-easy-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में पीईटी परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा संपन्न, अभ्यर्थी बोले- आसान रहा प्रश्नपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में पीईटी परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को काफी आसान बताया। अभ्यर्थियों के मुताबिक, प्रश्नपत्र में सिलेबस से बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। अधिकांश अभ्यर्थियों ने पेपर को सरल बताते हुए कहा कि परीक्षा उम्मीद के मुताबिक रही। पहली पाली की परीक्षा समाप्त होते ही शहर में अभ्यर्थियों की आवाजाही बढ़ गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। रोडवेज बस स्टैंड से लेकर पटेल नगर और तहसील तिराहे तक जाम की स्थिति बन गई। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं से प्रश्नपत्र का स्तर आसान होने की बात सामने आई। अब अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया और परिणाम का इंतजार है।

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