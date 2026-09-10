अंबेडकरनगर में सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में सेंध लगाकर लाखों की चोरी

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अंबेडकरनगर में टांडा क्षेत्र के इस्माइलपुर बेलदहा में बुधवार रात चोरों ने सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के घर की पिछली दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपये के जेवर और अन्य सामान पार कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को बृहस्पतिवार सुबह कमरे में जाने पर हुई। जानकारी के अनुसार, इस्माइलपुर बेलदहा गांव निवासी सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक सत्य प्रकाश दुबे सड़क किनारे बने मकान में पत्नी असरफा देवी के साथ रहते हैं। बुधवार रात चोरों ने घर की पिछली दीवार में सेंध लगाई और कमरे में रखे लाखों रुपये के आभूषण समेत अन्य सामान उठा ले गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है।

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