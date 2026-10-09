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Video : पिटाई से आक्रोशित टीटीई जीआरपी थाने पर किया प्रदर्शन, आरोपी दोनों सिपाहियों किया गया सस्पेंड

विनोद सिंह

Updated Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 05:17 PM IST







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छिवकी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को टिकट जांचने को लेकर टीटीई और जीआरपी के दो सिपाहियों के बीच विवाद हो गया। टीटीई अशोक कुमार ने सिपाहियों पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना से नाराज 40 से 50 टीटीई जीआरपी थाने के सामने धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ... और पढ़ें

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