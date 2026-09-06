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सीनियर सिटिजन के वार्षिक उत्सव में हुए विविध कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया सम्मानित

इलाहाबाद ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:42 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:42 PM IST







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सीनियर सिटीजन कौंसिल की ओर से वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन होटल रामा कॉन्टिनेंटल में किया गया।

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