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फाफामऊ पुल पर रोज लगता है घंटों जाम, समस्या का नहीं हो पा रहा स्थायी समाधान

विनीश कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:50 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:50 PM IST







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फाफामऊ पुल पर रोज लगता है घंटों जाम, समस्या का नहीं हो पा रहा स्थायी समाधान फाफामऊ गंगा पुल पर काफी दिनों से रोजाना सुबह और शाम लोगों को जाम में घंटों जूझना पड़ रहा है। इससे शहर में आने वाले मरीजों, छात्रों, अधिववक्ताओं और आम नागरिकों को काफी दिक्कत हो रही है। ... और पढ़ें

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