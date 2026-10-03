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कबड्डी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाया दम, केपी इंटर कॉलेज में जुटे प्रतिभागी

विनोद सिंह

Updated Sat, 03 Oct 2026 06:36 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 06:36 PM IST







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केपी इंटर कॉलेज के संयोजन में शनिवार को नगर उत्तर बालक-बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 15 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य डॉ. योगेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ... और पढ़ें

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